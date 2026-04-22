ОАЭ отмечают День Земли, выступая глобальной моделью в сфере биоразнообразия, чистой энергии и водной безопасности

АБУ-ДАБИ, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты вместе с остальным миром отмечают День Земли, который ежегодно приходится на 22 апреля. Эта дата призвана активизировать международные усилия по противодействию нарастающим климатическим вызовам и их негативным последствиям, включая угрозу биоразнообразию, загрязнение воздуха и океанов, повышение температуры, наводнения и другие климатические явления.

ОАЭ служат глобальной моделью в сфере противодействия климатическим вызовам и достижения устойчивого развития в экологическом, энергетическом и водном секторах, реализуя комплекс долгосрочных стратегий и инициатив. К их числу относятся Стратегическая инициатива ОАЭ по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, Национальный план действий ОАЭ по вопросам изменения климата на 2017–2050 годы, политика ОАЭ в области циркулярной экономики на 2021–2031 годы, курс на зеленую экономику, взятый в 2012 году, а также Национальный план действий по адаптации к изменению климата.

В 2026 году ОАЭ продолжают реализацию ряда инициатив и проектов в области охраны окружающей среды, развития чистой энергетики и зеленых технологий, укрепляя свои позиции в сфере устойчивого развития на мировой арене.

В этом контексте кабинет министров ОАЭ одобрил седьмой национальный доклад о биоразнообразии в рамках выполнения страной обязательств по Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Число охраняемых природных территорий в стране увеличилось до 55, включая наземные и морские заповедники. Они охватывают 19,04% общей площади страны. Одновременно достигнут ощутимый прогресс в защите видов, находящихся под угрозой исчезновения, благодаря комплексным программам по их охране и разведению, управлению средой обитания и международному сотрудничеству.

Существенный прогресс достигнут и в сохранении прибрежных и морских экосистем в рамках национального проекта по поглощению углерода, предусматривающего посадку 100 млн мангровых деревьев к 2030 году.

ОАЭ приняли новый закон, регулирующий международную торговлю видами животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения. Кроме того, при участии Фонда охраны видов имени Мохамеда бин Заеда и компании Mubadala была запущена международная инициатива по сохранению дюгоней и морских трав, служащих средой их обитания, в ОАЭ и еще четырех странах.

Управление по охране окружающей среды Абу-Даби запустило инициативу имени Хамдана бин Заеда «Самые богатые моря мира», направленную на удвоение рыбных запасов в эмирате к 2030 году, повышение продуктивности морской среды и защиту ее ресурсов. Управление также добилось значимого мирового результата, доведя индекс устойчивого рыболовства до 100% к концу 2025 года против 8% в 2018 году.

В Дубае был одобрен проект оазиса Al Layan площадью 1 млн кв. м с большим природным озером, призванный подчеркнуть особенности пустыни и повысить осведомленность об устойчивом развитии и качестве жизни.

В Шардже Управление по охране окружающей среды и заповедным зонам сообщило об обнаружении четырех новых видов пауков, что свидетельствует о богатом биоразнообразии страны и развитии научных исследований.

В сфере возобновляемой энергетики ОАЭ продолжают реализовывать внутренние и международные проекты, направленные на расширение использования солнечной энергии, применение искусственного интеллекта и облачных вычислений для сокращения выбросов, а также внедрение политики автономной выработки электроэнергии в поддержку сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств.

Компания Masdar и Global South Utilities, дочерняя структура Resources Investment, объявили о стратегических проектах в Азии, Африке и Европе совокупной мощностью в сотни мегаватт. Эти проекты создадут новые рабочие места и подтверждают приверженность ОАЭ устойчивому развитию и укреплению глобальной энергетической безопасности.

ОАЭ продолжают играть ведущую роль в глобальных усилиях по обеспечению водной безопасности, продвигая такие инициативы, как Инициатива Мохамеда бин Заеда в области водной безопасности и Suqia UAE, а также готовясь совместно с Республикой Сенегал к проведению в декабре Конференции ООН по водным ресурсам.