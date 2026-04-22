Абдулла бин Заед и глава МИД Нидерландов обсудили двусторонние отношения и региональную ситуацию

АБУ-ДАБИ, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян принял министра иностранных дел Королевства Нидерландов Тома Берендсена.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в регионе и последствия неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана, направленных против ОАЭ и ряда дружественных стран. Также обсуждалось их влияние на региональную и международную безопасность и стабильность, включая международную морскую безопасность, поставки энергоресурсов и мировую экономику.

Том Берендсен подтвердил солидарность Нидерландов с ОАЭ и поддержку всех необходимых мер по защите суверенитета и территориальной целостности, а также безопасности граждан, резидентов и гостей.

В свою очередь Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян поблагодарил Тома Берендсена за визит, отметив, что он отражает глубину отношений между двумя дружественными странами и полную солидарность Нидерландов с ОАЭ после иранской террористической атаки.

Стороны также обсудили последние события в регионе, в том числе недавнее объявление о прекращении огня между США и Ираном, подчеркнув важность активизации международных усилий по укреплению безопасности, стабильности и мира.

Министры рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая развитие двусторонних отношений и расширение сотрудничества в различных сферах в интересах обеих стран.

Во встрече приняли участие государственный министр Лана Заки Нуссейбе и помощник министра иностранных дел по вопросам передовой науки и технологий Омран Шараф.