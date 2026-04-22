Президент ОАЭ принял министра обороны Италии

АБУ-ДАБИ, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял министра обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто.

В ходе встречи министр обороны Италии передал Его Высочеству приветствия премьер-министра Италии Джорджи Мелони и пожелания дальнейшей безопасности и процветания ОАЭ.

Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами и пути его укрепления в сфере обороны и безопасности.

Также были рассмотрены события на Ближнем Востоке, их влияние на региональную и международную стабильность, а также на морскую безопасность. Гвидо Крозетто подтвердил осуждение Италией террористических атак Ирана против ОАЭ и других стран региона, отметив, что они нарушают суверенитет и международное право и подрывают региональную безопасность и стабильность.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Администрации Президента по специальным вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, государственный министр по делам обороны Мохамед бин Мубарак Аль Мазруи, а также ряд официальных лиц.