Президенты ОАЭ и Сирии обсудили двусторонние отношения и развитие ситуации в регионе

АБУ-ДАБИ, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял президента Сирийской Арабской Республики Ахмеда Аль-Шараа, который находится в ОАЭ с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили братские отношения и пути укрепления сотрудничества, прежде всего в сферах развития и экономики.

Собеседники также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес региональным вопросам, включая развитие ситуации на Ближнем Востоке и ее последствия для регионального и международного мира и безопасности, а также влияние на безопасность судоходства и мировую экономику.

В этом контексте Ахмед Аль-Шараа вновь осудил иранские террористические атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру в ОАЭ и других странах региона, заявив, что такие действия нарушают суверенитет и международное право и подрывают региональную безопасность и стабильность. Он также высоко оценил эффективность мер, принимаемых ОАЭ для обеспечения безопасности, стабильности и защиты населения.

Стороны подтвердили обоюдную приверженность развитию отношений между ОАЭ и Сирией в интересах устойчивого развития и построения более современного и процветающего будущего для народов двух стран.

Во встрече приняли участие вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян; представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Хамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации Президента по вопросам развития и делам семей павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации Президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; министр по вопросам толерантности и мирного сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, а также ряд шейхов, министров и высокопоставленных должностных лиц.

Во встрече также участвовала сопровождающая президента Сирии делегация, в состав которой вошли министр иностранных дел и по делам экспатриантов Асаад Аль-Шайбани и ряд официальных лиц.

Ранее Ахмед Аль-Шараа прибыл в ОАЭ, где в Президентском аэропорту его встретили заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян и государственный министр ОАЭ Халифа бин Шахин Аль-Марар.