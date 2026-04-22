Флаг ОАЭ пронесли на церемонии открытия VI Азиатских пляжных игр

САНЬЯ, Китай, 22 апреля 2026 года (WAM) -- Делегация ОАЭ приняла участие в церемонии открытия VI Азиатских пляжных игр в китайском городе Санья.

Церемония прошла в театре Yasha Park и состояла из трех частей, посвященных культурному разнообразию Азии: «Страсть моря и неба», «Мечты глубин» и «Связь с миром».

Флаг ОАЭ во время парада несли капитан сборной по пляжному футболу Хамид Аль Балуши и представительница сборной по парусному спорту Марва Аль Хаммади.

Игры продлятся до 30 апреля. В них участвуют 1790 спортсменов из 45 национальных олимпийских комитетов Азии. Они соревнуются в 14 видах спорта и 62 видах программы.

ОАЭ представлены 31 спортсменом, выступающим в четырех видах спорта, включая джиу-джитсу.