Король Бахрейна и султан Омана обсудили последние региональные и международные события по телефону

МАНАМА, 27 апреля 2026 года (WAM) -- Король Бахрейна Его Величество Хамад бин Иса Аль Халифа провел телефонный разговор с султаном Омана Его Величеством Хайсамом бин Тариком.

Как сообщает Бахрейнское информационное агентство (BNA), в ходе разговора стороны рассмотрели прочные двусторонние отношения и обсудили последние региональные и международные события, представляющие взаимный интерес.

Лидеры также подчеркнули важность обеспечения свободы морского судоходства в Ормузском проливе и на всех международных водных путях в интересах мировой торговли и стабильности глобальной экономики.