Президент ОАЭ получил письменное послание от президента Анголы

АБУ-ДАБИ, 27 апреля 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян получил письменное послание от президента Республики Ангола Жуана Мануэла Лоренсу, касающееся двусторонних отношений между ОАЭ и Анголой.

Послание передал министр иностранных дел Республики Ангола Тете Антониу в ходе встречи с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел ОАЭ Его Высочеством шейхом Абдуллой бин Заедом Аль Нахайяном.

Стороны обсудили последствия неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана, направленных против ОАЭ и ряда стран региона, их влияние на международную морскую безопасность, поставки энергоресурсов и мировую экономику, а также на региональный и международный мир и безопасность.

Стороны также обсудили региональную ситуацию в связи с объявлением президента США Дональда Трампа о прекращении огня между США и Ираном, а также пути достижения мира, безопасности и стабильности в регионе.

Кроме того, стороны обсудили двусторонние отношения и пути их развития во всех сферах, особенно в экономике и торговле, в рамках Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами.

В ходе встречи Его Высочество шейх Абдулла бин Заед отметил динамичное развитие отношений между ОАЭ и Анголой. Он подчеркнул, что Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве открывает возможности для расширения экономического сотрудничества в различных секторах в интересах обеих стран и их устойчивого развития.

Во встрече также принял участие государственный министр ОАЭ шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян.