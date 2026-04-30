Абдулла бин Заед и глава МИД Франции обсудили ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 30 апреля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра ОАЭ, министр иностранных дел Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян принял министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

Стороны обсудили развитие ситуации в регионе, включая последствия неспровоцированных террористических ракетных атак Ирана по ОАЭ и ряду братских и дружественных стран. Особое внимание было уделено их влиянию на региональную и международную безопасность, безопасность международного судоходства, поставки энергоносителей и мировую экономику.

Министр иностранных дел Франции подтвердил солидарность Парижа с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, а также обеспечения безопасности ее граждан, резидентов и гостей.

Шейх Абдулла бин Заед поблагодарил Жана-Ноэля Барро за визит, отметив, что он отражает глубину стратегических и особых отношений между двумя странами и полную солидарность Франции с ОАЭ после террористической агрессии Ирана.

Его Высочество также высоко оценил поддержку, оказанную Францией ОАЭ в противодействии неспровоцированным террористическим атакам Ирана. Он подчеркнул, что эта поддержка свидетельствует о прочности давних стратегических связей между двумя странами и их поступательном развитии в различных сферах.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг прекращения огня между США и Ираном и подчеркнули важность активизации международных усилий для достижения устойчивого мира в регионе и реализации стремления его народов к дальнейшему развитию и экономическому процветанию.

Кроме того, они рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках стратегических отношений ОАЭ и Франции, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества в экономической, культурной, технологической и других сферах в интересах обеих стран.

Во встрече приняли участие дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш и государственный министр Лана Заки Нусейбе.