ОАЭ решительно осудили возобновившиеся неспровоцированные атаки Ирана с применением ракет и беспилотников

АБУ-ДАБИ, 4 мая 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили возобновившиеся террористические и неспровоцированные атаки Ирана с применением ракет и беспилотников, направленные против гражданских объектов и инфраструктуры на территории страны. В результате пострадали трое граждан Индии.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти атаки представляют собой опасную эскалацию, неприемлемый акт агрессии и прямую угрозу безопасности, стабильности и территориальной целостности ОАЭ, а также нарушают принципы международного права и Устав ООН.

ОАЭ заявили, что ни при каких обстоятельствах не потерпят угроз своей безопасности и суверенитету и оставляют за собой полное законное право ответить на эти неспровоцированные атаки в соответствии с международным правом, чтобы защитить суверенитет, национальную безопасность, территориальную целостность, а также безопасность граждан, резидентов и гостей страны.

В министерстве также подчеркнули, что удары по гражданским лицам и объектам гражданской инфраструктуры категорически недопустимы и противоречат всем правовым и гуманитарным нормам. Ведомство призвало немедленно прекратить такие атаки и полностью соблюдать режим прекращения боевых действий.

ОАЭ возложили на Иран полную ответственность за эти неспровоцированные атаки и их последствия.