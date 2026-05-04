Школы ОАЭ перейдут на дистанционное обучение с 5 по 8 мая

АБУ-ДАБИ, 4 мая 2026 года (WAM) -- Министерство образования ОАЭ объявило о переходе на дистанционное обучение с вторника, 5 мая, по пятницу, 8 мая 2026 года. Решение распространяется на учащихся, преподавательский и административный персонал детских садов, а также всех государственных и частных школ страны. Оно принято в целях обеспечения безопасности учащихся и работников сферы образования.

В министерстве сообщили, что в пятницу, 8 мая, ситуация будет пересмотрена. При необходимости дистанционное обучение будет продлено.