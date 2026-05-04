Системы ПВО ОАЭ в понедельник перехватили 12 баллистических, три крылатые ракеты и четыре БПЛА

АБУ-ДАБИ, 4 мая 2026 года (WAM) -- Министерство обороны ОАЭ сообщило, что 4 мая 2026 года системы ПВО страны отразили атаки 12 баллистических ракет, трех крылатых ракет и четырех беспилотников, запущенных со стороны Ирана. В результате три человека получили ранения средней степени тяжести.

С начала открытых атак Ирана на ОАЭ силы ПВО отразили в общей сложности 549 баллистических ракет, 29 крылатых ракет и 2260 беспилотников.

Общее число пострадавших достигло 227 человек. Среди них граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана, Афганистана, Бахрейна, Коморских Островов, Турции, Ирака, Непала, Нигерии, Омана, Иордании, Палестины, Ганы, Индонезии, Швеции, Туниса, Марокко и России.

Число погибших военнослужащих достигло трех, включая одного марокканского гражданского специалиста, работавшего по контракту с вооруженными силами. Кроме того, погибли 10 гражданских лиц — граждане Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины, Индии и Египта.

Министерство обороны подчеркнуло, что сохраняет полную готовность к реагированию на любые угрозы и будет решительно пресекать любые попытки подорвать безопасность страны, обеспечивая защиту суверенитета, стабильности и национальных интересов.