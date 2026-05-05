Президент Египта осудил иранские атаки на ОАЭ в телефонном разговоре с президентом ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В ходе разговора президент Египта осудил иранские террористические атаки на гражданское население и гражданские объекты в ОАЭ, отметив, что они являются нарушением суверенитета, международного права и Устава ООН, а также представляют угрозу региональной безопасности и стабильности.

Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил солидарность Египта с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых страной для защиты суверенитета, безопасности и стабильности, а также обеспечения безопасности населения.

Стороны обсудили братские отношения, ситуацию в регионе и ее серьезные последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.