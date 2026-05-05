Король Иордании осудил иранские атаки на ОАЭ в телефонном разговоре с президентом ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдуллы II ибн Аль-Хусейна.

В ходе разговора король Абдулла II осудил иранские террористические атаки на гражданское население и гражданские объекты в ОАЭ, отметив, что они нарушают суверенитет страны, угрожают ее безопасности и подрывают региональную стабильность.

Король Абдулла II подтвердил солидарность Иордании с ОАЭ и поддержку всех мер, принимаемых для защиты суверенитета и безопасности страны, а также безопасности ее граждан и резидентов.

Стороны обсудили эскалацию ситуации и ее последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.