Президент Иракского Курдистана осудил атаки Ирана в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ

АБУ-ДАБИ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, который осудил иранские террористические атаки, направленные против гражданского населения и гражданских объектов в ОАЭ. Он подчеркнул, что они являются нарушением суверенитета и норм международного права, а также подрывают региональную безопасность и стабильность.

Стороны обменялись мнениями о последних событиях и обсудили их влияние на региональную и международную стабильность.