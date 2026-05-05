Президент ОАЭ принял премьер-министра Греции

АБУ-ДАБИ, 5 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который находится с рабочим визитом в ОАЭ.

Его Высочество и премьер-министр Греции обсудили сотрудничество в сферах экономики, инвестиций, технологий, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики, устойчивого развития, инфраструктуры и культуры в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Стороны отметили, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между ОАЭ и Грецией.

Они также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и ее последствия для региональной и международной безопасности и стабильности.

Мицотакис вновь осудил иранские террористические атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в ОАЭ и других странах региона, отметив, что они являются нарушением суверенитета и международного права, а также подрывают региональную безопасность и стабильность.

Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также присутствовали при обмене меморандумом о взаимопонимании между правительствами ОАЭ и Греции о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и технологий.

От имени ОАЭ меморандум подписал министр промышленности и передовых технологий доктор Султан Ахмед Аль Джабер, от имени Греции — министр иностранных дел Георгиос Герапетритис.

На встрече присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, представитель правителя в регионе Аль-Дафра Его Высочество шейх Хамдан бин Заед Аль Нахайян, Его Высочество шейх Хамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, председатель Совета директоров Управления Заеда по делам людей решимости Его Высочество шейх Халид бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, ряд министров и должностных лиц, а также сопровождающая премьер-министра Греции делегация.