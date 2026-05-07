Футбольная ассоциация ОАЭ поддержала кандидатуру Инфантино на пост президента ФИФА

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 года (WAM) -- Футбольная ассоциация ОАЭ, которую возглавляет шейх Хамдан бин Мубарак Аль Нахайян, заявила о полной поддержке кандидатуры Джанни Инфантино на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) на срок 2027–2031 годов.

В распространенном сегодня заявлении ассоциация отметила, что поддержка Инфантино обусловлена значительными успехами, достигнутыми за последние годы. В организации подчеркнули, что за этот период футбол заметно продвинулся в техническом и организационном плане, в том числе в вопросах регламентов, правил и проведения турниров. Отдельно в ассоциации отметили конструктивные отношения Инфантино с национальными футбольными ассоциациями — членами ФИФА.