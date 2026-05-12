Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили премьер-министра Болгарии со вступлением в должность

АБУ-ДАБИ, 12 мая 2026 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание премьер-министру Республики Болгария Румену Радеву по случаю принесения им конституционной присяги.

Аналогичные поздравительные послания премьер-министру Болгарии направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.