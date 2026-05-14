ОАЭ решительно осудили террористическую атаку на судно под флагом Индии у берегов Омана

АБУ-ДАБИ, 14 мая 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили террористическую атаку на судно под флагом Индии у берегов Султаната Оман.

В заявлении Министерство иностранных дел подчеркнуло, что нападение представляет серьезную угрозу международному судоходству и является опасной эскалацией, направленной на подрыв стабильности ключевых морских маршрутов.

ОАЭ выразили солидарность с Республикой Индия и подтвердили полную поддержку всех мер, направленных на обеспечение безопасности ее судов и защиту интересов.

Министерство подчеркнуло, что атака грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2817, подтверждающую важность свободы судоходства и недопустимость нападений на торговые суда, а также создания препятствий на международных морских маршрутах.

В ведомстве подчеркнули, что нападения на торговые суда, а также использование Ормузского пролива как инструмента экономического давления или шантажа являются актами пиратства и несут прямую угрозу стабильности региона, его народов и глобальной энергетической безопасности.