Генсек ССАГЗ самым решительным образом осудил атаку на АЭС «Барака»

ЭР-РИЯД, 17 мая 2026 года (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Джасем Мохамед Аль-Будайви самым решительным образом осудил вероломную атаку на Объединенные Арабские Эмираты с использованием трех беспилотников, один из которых был направлен на АЭС «Барака» в регионе Аль-Дафра.

Аль-Будайви отметил, что эти вероломные атаки на АЭС «Барака» представляют собой опасную эскалацию и прямую угрозу безопасности и стабильности региона.

Он подчеркнул, что это является грубым нарушением всех международных законов и норм, касающихся защиты жизненно важных и ядерных объектов, учитывая возможные катастрофические последствия для региональной и международной безопасности, а также угрозу безопасности гражданского населения, окружающей среды и мировых поставок энергоресурсов.

Аль-Будайви подтвердил полную поддержку ОАЭ со стороны государств ССАГЗ во всех мерах, которые страна принимает для обеспечения своей безопасности и стабильности, а также безопасности своих граждан и резидентов.