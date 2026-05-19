NCEMA и Минздрав ОАЭ подтвердили эффективность системы эпидемиологического мониторинга и реагирования в отслеживании ситуации с вирусом Эбола

АБУ-ДАБИ, 19 мая 2026 года (WAM) -- Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) и Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ подтвердили готовность страны к реагированию на любые санитарно-эпидемиологические угрозы и чрезвычайные ситуации, включая связанные с вирусом Эбола.

Ведомства подчеркнули, что национальная система мониторинга и реагирования в сфере здравоохранения постоянно оценивается и совершенствуется в соответствии с международными стандартами и передовой практикой. Об этом было заявлено в ходе совещания под председательством министра здравоохранения и профилактики ОАЭ Ахмеда Али Аль Сайега, организованного под эгидой Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям с участием профильных ведомств и стратегических партнеров.

Участники встречи обсудили последние данные, связанные с вирусом Эбола, а также действующие в ОАЭ системы эпидемиологического мониторинга и реагирования, принимаемые меры предосторожности и механизмы координации и взаимодействия с профильными структурами на местном, национальном и международном уровнях.

NCEMA и Минздрав ОАЭ сообщили о продолжении профилактических мер и мониторинга в рамках укрепления готовности системы здравоохранения к реагированию на инфекционные заболевания. Ведомства отметили полную готовность медицинских учреждений и профильных служб к эффективному реагированию на различные санитарно-эпидемиологические ситуации.

Они также подчеркнули важность получения информации из официальных источников и призвали воздерживаться от распространения недостоверных сведений, подтвердив приверженность ОАЭ защите общественного здоровья и повышению осведомленности общества в вопросах здравоохранения.