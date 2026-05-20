Правитель Аджмана помиловал 230 заключенных в преддверии Ид аль-Адха

АДЖМАН, 4 июня 2025 года (WAM) -- Член Высшего совета, правитель Аджмана Его Высочество шейх Хумайд бин Рашид Аль Нуайми по случаю Ид аль-Адха распорядился освободить 230 заключенных, которые отличились примерным поведением во время отбывания наказания в исправительных учреждениях эмирата.

Этот гуманитарный жест правителя Аджмана отражает его стремление дать заключенным возможность начать новую жизнь и облегчить бремя их семей.

Главнокомандующий полицией Аджмана генерал-майор шейх Султан бин Абдулла Аль Нуайми выразил благодарность и признательность правителю Аджмана и отметил, что эта инициатива даст помилованным возможность вернуться к своим семьям и внести позитивный вклад в общество.

Он добавил, что процедуры освобождения заключенных будут начаты незамедлительно.