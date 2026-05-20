ОАЭ решительно осудили нападение на Исламский центр в Сан-Диего

АБУ-ДАБИ, 20 мая 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили вооруженное нападение на Исламский центр в Сан-Диего (штат Калифорния), в результате которого погибли несколько человек.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ вновь подтвердило решительное осуждение подобных преступных действий и неизменное неприятие всех форм насилия, экстремизма и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу США.