Абдулла бин Заед встретился с министром внутренних дел Германии

БЕРЛИН, 20 мая 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян встретился с министром внутренних дел Федеративной Республики Германия Александером Добриндтом.

В ходе встречи стороны обсудили стратегические отношения между ОАЭ и Германией, а также пути их укрепления и развития в различных сферах в интересах двух дружественных стран.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед отметил, что отношения между ОАЭ и Германией основаны на прочном фундаменте взаимного доверия и конструктивного партнерства. По его словам, сотрудничество двух стран стало передовой моделью успешного взаимодействия в различных сферах.

На встрече также были рассмотрены последние региональные события и последствия вопиющих иранских террористических атак на гражданские объекты и инфраструктуру в ОАЭ с применением ракет и беспилотников.

Стороны также обсудили неспровоцированные террористические атаки с использованием беспилотников, запущенных с территории Ирака. Один из них в минувшее воскресенье атаковал АЭС «Барака», в результате чего был поврежден электрогенератор за пределами внутреннего периметра станции.

Александер Добриндт выразил солидарность Германии с ОАЭ и осудил эти террористические атаки. Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян поблагодарил его за поддержку ОАЭ со стороны Германии и подтвердил, что все жители и гости страны находятся в безопасности.

Во встрече приняли участие государственный министр Лана Заки Нусейбе, государственный министр Саид Мубарак Аль-Хаджери и посол ОАЭ в Федеративной Республике Германия Ахмед Вахиб Аль-Аттар.