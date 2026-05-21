Министр экономики: экономика ОАЭ способна эффективно функционировать в любых условиях

АБУ-ДАБИ, 21 мая 2026 года (WAM) -- Министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри заявил, что ОАЭ продолжают укреплять экономическую модель, основанную на открытости, устойчивости и способности адаптироваться к глобальным изменениям. По его словам, национальная экономика доказала способность сохранять конкурентоспособность и стабильность, несмотря на геополитические вызовы и региональные колебания.

Выступая на саммите Economy Middle East 2026, он отметил, что ОАЭ строили свою экономику не только для периодов процветания, а как систему, способную эффективно работать в любых условиях.

Он подчеркнул, что в мире, где усиливаются разобщенность и неопределенность, преимущество будет у открытых, надежных экономик, способных работать эффективно и стабильно.

Министр добавил, что регион переживает исключительный период на фоне одного из самых серьезных конфликтов за последние десятилетия. По его словам, в таких условиях первым испытанием становится безопасность, вторым выступает устойчивость, а третьим — доверие.

Он подчеркнул, что главный экономический сигнал ОАЭ заключается в том, что страна открыта, эффективно работает и предлагает предсказуемую экономическую среду.

По его словам, среднегодовой рост ВВП ОАЭ в 2021-2025 годах составил около 5%, а рост ненефтяного сектора — примерно 6,2%.

Он добавил, что доля ненефтяного сектора в ВВП ОАЭ превысила 77%, а объем внешней ненефтяной торговли страны в 2025 году превысил 3,8 трлн дирхамов. Ненефтяной экспорт достиг 813 млрд дирхамов, что стало рекордным показателем.

По его словам, эти данные подтверждают, что диверсификация экономики ОАЭ больше не является лишь целью, а уже четко отражается в структуре национальной экономики.