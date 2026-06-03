Абдулла бин Заед обсудил с главой МИД Бахрейна последние региональные события

АБУ-ДАБИ, 3 июня 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аль Заяни.

В ходе беседы стороны обсудили последние события в регионе и выразили решительное осуждение террористических атак Ирана с применением ракет и беспилотников, направленных против братского Королевства Бахрейн.

Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян подтвердил полную солидарность Объединенных Арабских Эмиратов с братским Королевством Бахрейн и поддержку всех мер для обеспечения безопасности и стабильности страны, а также защиты ее граждан и жителей.

Его Высочество подчеркнул, что безопасность братского Королевства Бахрейн является неотъемлемой частью безопасности Объединенных Арабских Эмиратов и арабских государств Залива.