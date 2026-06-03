Абдулла бин Заед подтвердил полную солидарность ОАЭ с Бахрейном после задержания 15 человек по делу, связанному с агентами КСИР

АБУ-ДАБИ, 3 июня 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян выразил полную солидарность Объединенных Арабских Эмиратов с Королевством Бахрейн и поддержку мерам, принятым бахрейнскими органами безопасности в связи с задержанием 15 человек, выполнявших задания агентов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По имеющимся данным, задержанные участвовали в создании ячеек в интересах нелегитимных структур и осуществляли деятельность, направленную на разжигание розни и подрыв единства в бахрейнском обществе.

Его Высочество подтвердил полную поддержку ОАЭ всех мер, принимаемых Королевством Бахрейн для защиты своей безопасности и суверенитета, а также сохранения стабильности и благополучия общества. Он также высоко оценил профессионализм и бдительность бахрейнских служб безопасности, которым удалось выявить связанную с КСИР ячейку и принять необходимые правовые меры в отношении ее членов.

Его Высочество вновь подтвердил категорическое осуждение ОАЭ всех форм терроризма, а также деятельности организаций, действующих в интересах внешних сил. Он также подчеркнул важность укрепления регионального и международного сотрудничества для противодействия подобным угрозам.

В завершение Его Высочество отметил, что безопасность Королевства Бахрейн является неотъемлемой частью безопасности ОАЭ и арабских государств Залива, подтвердив полную поддержку всех шагов Бахрейна, направленных на обеспечение безопасности и стабильности страны, а также защиту ее национальных достижений.