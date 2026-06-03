Президент ОАЭ встретился с королем Марокко Мохаммедом VI в ходе частного визита в королевство

РАБАТ, 3 июня 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился сегодня с Королем Марокко Его Величеством Мохаммедом VI в рамках частного визита Его Высочества в королевство.

В ходе встречи стороны обсудили прочные братские отношения и сотрудничество между ОАЭ и Марокко, особенно в сферах развития, а также пути дальнейшего укрепления партнерства в интересах двух стран и ради благополучия и процветания их народов.

Лидеры подтвердили приверженность продолжению консультаций и координации, а также дальнейшему укреплению сотрудничества между ОАЭ и Марокко.

Стороны также рассмотрели ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на безопасность и стабильность в регионе.