МИД ОАЭ получил копии верительных грамот нового посла Монголии

АБУ-ДАБИ, 10 июня 2026 года (WAM) -- Заместитель министра иностранных дел ОАЭ Омар Обейд Альхасан Аль Шамси принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в Объединенных Арабских Эмиратах Ананда Амгалана.

Аль Шамси приветствовал посла и пожелал ему успехов в работе, подтвердив стремление ОАЭ к дальнейшему укреплению и развитию отношений с Монголией в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Со своей стороны Ананд Амгалан выразил гордость возможностью представлять свою страну в ОАЭ и высоко оценил прочные двусторонние отношения между ОАЭ и Монголией, которые продолжают развиваться в различных сферах.

Он также отметил стремление обеих стран к расширению сотрудничества в интересах устойчивого развития и на благо народов двух дружественных государств.