Султан Аль Джабер принял генерального директора bp в штаб-квартире ADNOC

АБУ-ДАБИ, 23 июня 2026 года (WAM) -- Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, управляющий директор и генеральный директор группы ADNOC д-р Султан Ахмед Аль Джабер принял генерального директора bp Мег О’Нил в штаб-квартире ADNOC в Абу-Даби.

Визит подтвердил прочность давнего стратегического партнерства между ADNOC и bp, а также их общую приверженность обеспечению надежных поставок энергии и продвижению практических решений, способствующих ответственной трансформации энергетических систем.