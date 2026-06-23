Президент ОАЭ принял делегацию Make it in the Emirates

АБУ-ДАБИ, 23 июня 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял делегацию пятого мероприятия Make it in the Emirates.

Его Высочество высоко оценил усилия организаторов инициативы, которая стала ключевой платформой для поддержки национальной промышленности и развития промышленных партнерств, способствующих достижению целей развития ОАЭ.

Его Высочество подтвердил, что укрепление и развитие промышленного сектора остается национальным приоритетом и одним из ключевых направлений будущего развития ОАЭ. В этом контексте он отметил продолжающиеся усилия по локализации стратегических отраслей, поддержке национальной продукции, а также подготовке национальных кадров в промышленном секторе.

На встрече присутствовали заместитель председателя АП по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ д-р Султан Ахмед Аль Джабер, а также ряд шейхов и официальных лиц.