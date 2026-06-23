Президент ОАЭ принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кувейта

АБУ-ДАБИ, 23 июня 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кувейта генерал-лейтенанта Халеда Дарраджа Аль-Шурайяна.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы военного сотрудничества и координации между двумя странами, а также обсудили ряд оборонных вопросов и вопросов безопасности, представляющих взаимный интерес. Стороны также обменялись мнениями о развитии ситуации и вопросах, касающихся военной сферы и безопасности.

Они подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества в интересах двух стран и в поддержку безопасности и стабильности в регионе.