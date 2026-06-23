Начальник Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ принял кувейтского коллегу

АБУ-ДАБИ, 23 июня 2026 года (WAM) -- Начальник Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ генерал-лейтенант Исса Саиф бин Аблан Аль Мазруи сегодня принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кувейта генерал-лейтенанта Халеда Дарраджа Аль-Шурайяна в рамках продолжающегося военного сотрудничества между ОАЭ и Кувейтом.

Стороны обсудили пути укрепления и развития совместного военного сотрудничества в целях повышения оперативной готовности и эффективности, а также содействия обмену опытом и знаниями между вооруженными силами двух стран.