Золото подешевело до минимума более чем за семь месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня 2026 года (WAM) -- Цены на золото в среду опустились до минимума более чем за семь месяцев и торговались ниже ключевой отметки в 4 000 долларов за унцию под давлением укрепления доллара США и растущих ожиданий повышения процентных ставок.

К 14:00 по восточному времени США (18:00 по Гринвичу) спотовое золото подешевело на 3,3% до 3 973,79 доллара за унцию, ранее достигнув минимального уровня с ноября 2025 года.

Фьючерсы на золото в США по итогам торгов снизились на 3,4% до 4 008,80 доллара за унцию.