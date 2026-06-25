Мохаммед бин Рашид издал указ о составе совета директоров Дубайского судебного института

ДУБАЙ, 25 июня 2026 года (WAM) -- Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум в качестве правителя Дубая издал Указ № 17 от 2026 года о составе совета директоров Дубайского судебного института.

Согласно указу, председателем совета директоров назначен советник Иссам Иса Аль-Хумайдан. В состав совета также вошли доктор Саиф Ганем Аль-Сувайди, доктор Луай Мохамед Хальфан Белхул, советник Халифа Рашид бин Димас Аль-Сувайди, доктор Ахмад Саид бин Мешар, Абдул Монеим Салем бин Сувайдан, а также генеральный директор Дубайского судебного института.

Указ вступает в силу со дня его издания и будет опубликован в официальном вестнике.