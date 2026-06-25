Абдулла бин Заед принял министра иностранных дел Сирии

АБУ-ДАБИ, 25 июня 2026 года (WAM) -- Вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян принял министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асаада аш-Шайбани.

В ходе встречи, состоявшейся в Абу-Даби, стороны обсудили братские отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Сирией, а также пути расширения сотрудничества в ряде сфер, включая экономику и развитие, в интересах двух братских стран и их народов.

Шейх Абдулла бин Заед приветствовал Асаада аш-Шайбани и сопровождавшую его делегацию, подтвердив поддержку ОАЭ сирийскому народу и всем усилиям, направленным на реализацию его стремления к развитию, стабильности и устойчивому процветанию.

Стороны также обменялись мнениями по региональной повестке, включая ситуацию в Сирии и Ливане. Особое внимание было уделено важности консолидации региональных и международных усилий по укреплению основ развития и мира на Ближнем Востоке в целях обеспечения большего процветания и благополучия народов региона.