Лидеры ОАЭ выразили соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы в связи с жертвами землетрясений

АБУ-ДАБИ, 25 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил телеграмму с соболезнованиями исполняющей обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла Дельси Родригес в связи с жертвами двух землетрясений, в результате которых погибли и пострадали люди.

Президент ОАЭ пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили Дельси Родригес аналогичные телеграммы с соболезнованиями.