Президент ОАЭ обсудил с президентом Чада укрепление сотрудничества

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял президента Республики Чад Махамата Идриса Деби Итно, находящегося с рабочим визитом в ОАЭ.

Стороны рассмотрели развитие отношений между ОАЭ и Чадом в различных сферах, в частности в экономике, торговле, развитии и возобновляемой энергетике, а также обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в поддержку общих приоритетов развития.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений, которые насчитывают более 50 лет, через инициативы, направленные на поддержку устойчивого роста и повышение благосостояния двух стран и их народов.

В ходе встречи также обсуждались продолжающиеся переговоры по всеобъемлющему соглашению об экономическом партнерстве между ОАЭ и Чадом. После подписания документ станет важной основой для развития экономического сотрудничества между государственным и частным секторами двух стран.

Его Высочество и президент Деби Итно также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

По прибытии в ОАЭ президента Чада в аэропорту Аль-Батин в Абу-Даби встретил вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.

Во встрече приняли участие заместитель председателя АП по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, государственный министр шейх Шахбут бин Нахайян Аль Нахайян, генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Али бин Хаммад Аль Шамси, посол ОАЭ в Чаде Рашид Саид Аль Шамси, а также ряд официальных лиц.