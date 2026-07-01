ОАЭ и Германия обсудили парламентское сотрудничество и международные усилия в сфере безопасности

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2026 года (WAM) -- Председатель комитета по вопросам обороны, внутренних дел и иностранных дел Федерального национального совета (ФНС) доктор Али Рашид Аль Нуэйми обсудил с директором по политическим вопросам министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия Домиником Муттером пути укрепления двустороннего сотрудничества между ОАЭ и Германией.

Переговоры, состоявшиеся сегодня в Абу-Даби, были посвящены развитию партнерства в парламентской сфере, а также в области образования, культуры, искусственного интеллекта и передовых технологий.

В ходе встречи также был рассмотрен ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, прежде всего угрозы безопасности и свободе судоходства в Ормузском проливе, а также их прямые последствия для региональной безопасности и стабильности и мировой экономики.

Стороны отметили, что такие угрозы представляют опасность для регионального и международного мира и безопасности.

В этом контексте они подчеркнули важность продолжения координации и совместной работы в поддержку международных усилий, направленных на укрепление безопасности и стабильности, защиту общих интересов, а также поддержание регионального и международного мира и безопасности.