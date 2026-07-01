Президент ОАЭ принял правителя Рас-эль-Хаймы

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял члена Верховного совета, правителя Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейха Сауда бин Сакра Аль Касими.

В ходе встречи Их Высочества обменялись сердечными приветствиями и обсудили вопросы, касающиеся страны и благополучия ее народа.

На встрече присутствовали наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра, министр внутренних дел генерал-лейтенант Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян; Его Высочество шейх Хамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по вопросам развития и делам семей павших героев Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым вопросам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; министр толерантности и сосуществования шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян; советник президента ОАЭ шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд шейхов, министров и официальных лиц.