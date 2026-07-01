Президент ОАЭ принял телефонный звонок от президента Сирии

АБУ-ДАБИ, 1 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял телефонный звонок от президента Сирийской Арабской Республики Его Превосходительства Ахмеда аш-Шараа.

Лидеры двух стран обсудили братские отношения между ОАЭ и Сирией, а также пути укрепления сотрудничества, особенно в сферах развития, экономики и инвестиций, в поддержку приоритетов развития обеих стран, процветания и благополучия их народов.

Стороны также обменялись мнениями по ряду региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности по развитию ситуации на Ближнем Востоке и продолжающимся усилиям по укреплению безопасности, стабильности и мира в регионе на благо всех его народов.