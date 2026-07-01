ЧМ-2026: Англия обыграла ДР Конго со счетом 2:1

АТЛАНТА, 1 июля 2026 года (WAM) -- Сборная Англии, уступая по ходу встречи, одержала волевую победу над ДР Конго со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Команда Томаса Тухеля пропустила уже на седьмой минуте, когда счет открыл Брайан Сипенга. Англичане отыгрались только на 75-й минуте благодаря голу Гарри Кейна, после чего капитан сборной Англии мощным ударом забил победный мяч.

В 1/8 финала Англия сыграет с одним из хозяев турнира, сборной Мексики. Матч пройдет 6 июля на стадионе в Мехико.