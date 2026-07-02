Заместитель министра иностранных дел ОАЭ принял копию верительных грамот посла Гаити

АБУ-ДАБИ, 2 июля 2026 года (WAM) -- Заместитель министра иностранных дел ОАЭ Омар Обейд Альхесан Альшамси принял копию верительных грамот нового посла Республики Гаити в ОАЭ Франсуа Гийома II.

Альшамси пожелал дипломату успехов в работе и подтвердил стремление ОАЭ к развитию сотрудничества с Гаити в интересах обеих дружественных стран и их народов.

В свою очередь посол высоко оценил региональный и международный авторитет ОАЭ под мудрым руководством президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и выразил готовность содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений в различных сферах.

ОАЭ и Республика Гаити поддерживают дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. Сотрудничество охватывает сферы энергетики, туризма, торговли, инвестиций, развития инфраструктуры, экологической устойчивости, а также взаимодействие на многосторонних международных площадках.