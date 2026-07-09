Абдулла бин Заед провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Катара

АБУ-ДАБИ, 9 июля 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с премьер-министром и министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мохамедом бин Абдулрахманом бин Джасимом Аль Тани.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в регионе и решительно осудили нападение на катарский танкер Al Rekayyat, совершенное во время следования судна вблизи Ормузского пролива, а также продолжающиеся иранские атаки на коммерческие суда в проливе. Они подчеркнули, что эти нападения представляют серьезную угрозу для безопасности международного судоходства и подрывают безопасность и стабильность одного из важнейших мировых морских путей.

Шейх Абдулла бин Заед подтвердил полную солидарность ОАЭ с Катаром и поддержку всех мер, принимаемых для обеспечения его безопасности и стабильности, а также защиты граждан и жителей страны. Он отметил, что безопасность Катара является неотъемлемой частью безопасности ОАЭ и государств ССАГЗ.

Шейх Абдулла бин Заед и шейх Мохамед бин Абдулрахман также обсудили усилия по укреплению региональной безопасности и стабильности.