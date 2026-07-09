Мохамед бин Заед и эмир Кувейта обсудили братские отношения и развитие сотрудничества

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 9 июля 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и эмир Государства Кувейт Его Высочество шейх Мишааль Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль Сабах обсудили братские отношения между двумя странами и пути дальнейшего укрепления сотрудничества, особенно в сферах развития и экономики, в интересах двух стран, а также во имя процветания и благополучия их народов.

Переговоры состоялись во дворце Байан в рамках братского визита президента ОАЭ в Кувейт.

В начале встречи эмир Кувейта приветствовал президента ОАЭ. Лидеры тепло пообщались, подтвердив прочные братские отношения между двумя странами и их народами.

Они также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая развитие событий на Ближнем Востоке. В этом контексте стороны подчеркнули важность укрепления основ стабильности и прочного мира в регионе для развития и процветания его стран и народов.

Шейх Мишааль Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль Сабах устроил обед в честь президента ОАЭ и сопровождающей его делегации.

Во встрече и обеде приняли участие члены сопровождающей президента ОАЭ делегации, в состав которой входят вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян; заместитель премьер-министра и министр внутренних дел генерал-лейтенант Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян; заместитель председателя Администрации президента по особым делам Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян; советник президента ОАЭ Его Превосходительство шейх Мохаммед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, а также ряд высокопоставленных должностных лиц ОАЭ.

С кувейтской стороны присутствовали наследный принц Государства Кувейт Его Высочество шейх Сабах Аль-Халед Аль-Хамад Аль Сабах; премьер-министр Его Высочество шейх Ахмад Абдулла Аль-Ахмад Аль Сабах; первый заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Его Превосходительство шейх Фахад Юсеф Сауд Аль Сабах, а также ряд шейхов, министров и высокопоставленных должностных лиц Кувейта.

По завершении братского визита президент ОАЭ покинул Кувейт. В аэропорту Амири его проводили наследный принц Кувейта, а также ряд шейхов, министров и высокопоставленных должностных лиц.