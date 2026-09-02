ОАЭ решительно осудили враждебные атаки Ирана на Бахрейн, Кувейт, Иорданию и Иракский Курдистан

АБУ-ДАБИ, 2 сентября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили враждебные атаки Ирана с применением ракет и беспилотников на Королевство Бахрейн, Государство Кувейт, Иорданское Хашимитское Королевство и Иракский Курдистан.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти враждебные атаки являются грубым нарушением суверенитета братских государств и представляют угрозу их безопасности и стабильности.

Министерство вновь подтвердило полную солидарность ОАЭ с Королевством Бахрейн, Государством Кувейт, Иорданским Хашимитским Королевством, Республикой Ирак и правительством Иракского Курдистана, а также поддержку всех мер, направленных на обеспечение их безопасности и стабильности.