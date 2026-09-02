Президент ОАЭ встретился с участниками семинара для руководителей миротворческих операций ООН

АБУ-ДАБИ, 2 сентября 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян встретился с участниками проходящего в ОАЭ семинара ООН для руководителей миротворческих операций. Во встрече также принял участие заместитель премьер-министра и министр внутренних дел ОАЭ генерал-лейтенант Его Высочество шейх Саиф бин Заед Аль Нахайян.

Президент приветствовал участников семинара и пожелал им успешной работы и плодотворных обсуждений. Он выразил надежду, что мероприятие принесет положительные результаты и будет способствовать укреплению безопасности и стабильности в мире.

Шейх Мохамед бин Заед подтвердил приверженность ОАЭ сотрудничеству с ООН и поддержке усилий организации по укреплению мира и безопасности на региональном и глобальном уровнях. Он подчеркнул, что ОАЭ считают безопасность и стабильность необходимой основой для развития во всем мире.