ОАЭ решительно осудили враждебную атаку Ирана на саудовский танкер Sidr

АБУ-ДАБИ, 2 сентября 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили враждебную атаку Ирана на саудовский танкер Sidr в Ормузском проливе, в результате которой погибли несколько членов экипажа.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эта атака представляет серьезную угрозу безопасности международного судоходства и является опасной эскалацией, направленной на подрыв безопасности и стабильности одного из важнейших водных путей мира.

ОАЭ выразили солидарность с Королевством Саудовская Аравия и полную поддержку всех мер, направленных на обеспечение безопасности его судов и защиту национальных интересов, а также на обеспечение свободы судоходства в региональных и международных водах.

Министерство подчеркнуло, что эта атака является грубым нарушением резолюции 2817 Совета Безопасности ООН, в которой подтверждается важность свободы судоходства и недопустимость нападений на коммерческие суда или создания препятствий на международных морских маршрутах.

Министерство также подчеркнуло, что нападения на коммерческие суда и использование Ормузского пролива как инструмента для экономического давления или шантажа недопустимы и представляют прямую угрозу для стабильности региона, глобальной энергетической безопасности и безопасности международной торговли.