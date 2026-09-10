От имени президента ОАЭ наследный принц Абу-Даби возглавит делегацию страны на 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели

АБУ-ДАБИ, 10 сентября 2026 года (WAM) -- От имени Его Высочества президента ОАЭ шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна Его Высочество наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян возглавит делегацию ОАЭ на 18-м саммите БРИКС, который пройдет 12–13 сентября 2026 года в Нью-Дели, Индия.

18-й саммит БРИКС пройдет под девизом «Повышение устойчивости и развитие инноваций во имя сотрудничества и устойчивого развития».

В центре обсуждений будут финансовое сотрудничество и энергетический переход между странами БРИКС, а также укрепление взаимодействия между развивающимися и быстрорастущими экономиками. Эти усилия направлены на формирование более интегрированной экономической системы и расширение возможностей для развития и общего процветания.