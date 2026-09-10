Президент ОАЭ и канцлер Германии обсудили укрепление стратегического партнерства в ходе государственного визита Его Высочества в Германию

БЕРЛИН, 10 сентября 2026 года (WAM) -- Его Высочество президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили возможности расширения сотрудничества в ключевых сферах экономики, технологий и культуры в целях укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

Встреча в Ведомстве федерального канцлера в Берлине состоялась в рамках государственного визита Его Высочества в Германию.

Его Высочество отметил, что ОАЭ рассматривают отношения с Германией как долгосрочное стратегическое партнерство, основанное на более чем 50-летнем сотрудничестве, доверии и общих интересах.

Он также выразил уверенность, что запуск Стратегического диалога, о котором было объявлено в ходе визита, создаст новую основу для многопланового партнерства между ОАЭ и Германией.

Говоря о Конференции ООН по водным ресурсам 2026 года, которая пройдет в ОАЭ в конце этого года, Его Высочество отметил важную роль Германии в ее работе и высоко оценил вклад страны в продвижение устойчивого управления водными ресурсами на глобальном уровне.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений с опорой на прогресс, достигнутый в последние годы.

Они также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, уделив особое внимание развитию ситуации на Ближнем Востоке. В этой связи стороны подчеркнули важность укрепления мира и стабильности во всем регионе как основы для развития и процветания.

Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и канцлер Фридрих Мерц также подтвердили, что сотрудничество между ОАЭ и Германией основано на общей приверженности созданию более безопасного, стабильного и процветающего будущего для последующих поколений.

Во встрече приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, министр промышленности и передовых технологий доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, а также ряд официальных лиц.