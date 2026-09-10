ОАЭ планируют инвестировать 40 млрд евро в Германию для укрепления долгосрочного экономического партнерства

БЕРЛИН, 10 сентября 2026 года (WAM) -- ОАЭ объявили о планах инвестировать 40 млрд евро в Германии в ряд отраслей, имеющих стратегическое значение для обеих стран. В их числе промышленность, передовые технологии, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура и энергетика.

Об этом было объявлено во время государственного визита Его Высочества президента ОАЭ шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна в Германию на фоне активного развития отношений между двумя странами.

Инвестиции отражают курс ОАЭ на развитие долгосрочных экономических и инвестиционных партнерств, а также уверенность страны в промышленном, технологическом и инновационном потенциале Германии. Из общей суммы в 40 млрд евро 10 млрд евро планируется направить на инвестиции в федеральную землю Бавария.

Инвестиции станут важным шагом в расширении экономического партнерства между ОАЭ и Германией. Они позволят объединить промышленный, технологический и научно-исследовательский потенциал Германии с инвестиционным опытом ОАЭ и возможностями страны по поддержке крупных проектов и ускорению их реализации.

Ожидается, что это создаст новые возможности для компаний и организаций обеих стран, позволит выстраивать долгосрочные партнерства и углублять сотрудничество в секторах, которые будут играть важную роль в обеспечении экономического роста и конкурентоспособности в ближайшие десятилетия.

Более тесное сотрудничество с Германией также позволит ОАЭ расширить инвестиционное присутствие в одной из ведущих промышленных и технологических экономик Европы и использовать немецкий опыт в областях, способствующих развитию экономики ОАЭ, основанной на знаниях и инновациях.

Инвестиции также создадут дополнительные возможности для обмена знаниями, навыками и опытом между двумя странами, будут способствовать продвижению общих экономических интересов и развитию отраслей и технологий будущего.

Помимо финансового значения, эта инициатива закладывает основу для долгосрочного стратегического партнерства, объединяющего инвестиционный опыт ОАЭ с промышленными, технологическими и инновационными преимуществами Германии. Она также укрепляет роль двух стран как партнеров в развитии перспективных отраслей и поддержке устойчивого экономического роста.